Anziano in gravi condizioni dopo essere stato investito mentre attraversava la strada

Incidente a Sulmona: 74enne investito, condizioni critiche dopo il trasporto in elicottero

Un grave incidente si è verificato questa mattina in viale Mazzini a Sulmona, dove un uomo di 74 anni è stato investito mentre attraversava la strada vicino all'istituto De Nino-Morandi. Il settantaquattrenne è stato prontamente soccorso da alcuni passanti, che hanno allertato i sanitari del 118. L'anziano è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sulmona per le prime cure. Tuttavia, a causa della gravità delle sue condizioni, i medici hanno ritenuto necessario trasferirlo d’urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila tramite eliambulanza. La prognosi dell’uomo rimane riservata, lasciando un velo di incertezza sulle sue condizioni di salute.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia, l'incidente è avvenuto quando l'uomo ha attraversato la strada dal lato sinistro della carreggiata. In quel momento, il conducente dell'auto, che procedeva in direzione dell'ospedale, non è riuscito a evitarlo, investendolo. Le dinamiche dell’incidente sono ancora sotto esame, ma non si escludono ulteriori verifiche per chiarire eventuali responsabilità.

L'incidente ha scosso la comunità di Sulmona, particolarmente colpita dal luogo dell'accaduto, un tratto di strada solitamente molto trafficato e situato in una zona centrale della città. Gli abitanti della zona hanno più volte segnalato la pericolosità di viale Mazzini, dove spesso i pedoni si trovano a dover attraversare la strada in assenza di passaggi pedonali ben segnalati o adeguate misure di sicurezza.

Nel frattempo, le autorità locali invitano alla prudenza sia i pedoni che gli automobilisti, in particolare nelle ore di punta, quando il traffico in quella zona si fa più intenso. L’incidente riapre il dibattito sulla necessità di implementare misure di sicurezza stradale, soprattutto in prossimità di scuole e istituti frequentati da molti giovani e anziani, categorie particolarmente vulnerabili.

La polizia proseguirà con le indagini, ascoltando eventuali testimoni dell'incidente e verificando se il conducente dell'auto procedesse a velocità regolare o se vi siano stati altri fattori determinanti nell’impatto. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul conducente o su eventuali test effettuati per verificare la sua idoneità alla guida.

Sulmona attende con ansia aggiornamenti sulle condizioni del 74enne, mentre la comunità si stringe intorno alla famiglia in un momento di grande apprensione.