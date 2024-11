Anziano si toglie la vita sulla tomba della moglie: comunità sgomenta

84enne scozzese compie un gesto disperato nel cimitero di Introdacqua, pochi mesi dopo la perdita della consorte amata.

Un episodio di profonda tristezza ha scosso la tranquilla comunità di Introdacqua, nella Valle del Sagittario. Un anziano di 84 anni, John Michael Coglia, originario della Scozia, ha compiuto un gesto estremo nel cimitero comunale, davanti alla tomba della moglie, scomparsa la scorsa estate. Il dolore per la perdita della compagna di una vita è stato tale da spingerlo a una scelta tragica, unendosi a lei per l’eternità.

Alcuni visitatori del cimitero hanno udito un colpo di arma da fuoco e, allarmati, hanno subito avvisato i soccorsi. Nonostante l'intervento immediato del personale sanitario del 118, le condizioni dell'uomo sono apparse da subito critiche. Il cuore dell'anziano si è fermato durante il tragitto verso l’ospedale di Sulmona, rendendo vano ogni tentativo di salvataggio.

Le autorità hanno messo la salma a disposizione per ulteriori accertamenti. I carabinieri della Compagnia di Sulmona stanno svolgendo indagini approfondite per capire la provenienza dell'arma e verificare se fosse in possesso legale di Coglia. La Procura ha ordinato la ricognizione cadaverica per chiarire tutti i dettagli del caso.

Sul luogo della tragedia si è recato anche il sindaco di Introdacqua, Cristian Colasante, che ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia, esprimendo profondo cordoglio. "È un dolore che tocca l'intera comunità", ha dichiarato, sottolineando quanto l'episodio abbia lasciato i residenti in uno stato di sconvolgimento.

John Michael Coglia viveva a Introdacqua da diversi anni, integrato e conosciuto nel piccolo borgo abruzzese. La sua storia e l’amore che nutriva per la moglie, scomparsa pochi mesi prima, hanno colpito profondamente la cittadinanza, evidenziando una tragedia personale divenuta simbolo di sofferenza condivisa.

Gli accertamenti continuano per chiarire la dinamica degli eventi e la regolarità del possesso dell’arma da fuoco. Questo dramma riporta l'attenzione sulla necessità di un maggiore supporto alle persone in difficoltà emotiva, specie tra gli anziani, spesso soli nel dover affrontare lutti significativi.