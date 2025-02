Anziano truffato online: versa 800 euro per un motore inesistente

Un uomo di 71 anni di Francavilla al Mare è stato ingannato durante l'acquisto online di un motore, versando 800 euro a una truffatrice che è poi scomparsa senza consegnare la merce.

Un pensionato di Francavilla al Mare è stato vittima di una truffa online: attratto da un'offerta per un motore su un sito web, ha effettuato un bonifico istantaneo di 800 euro a favore di una giovane di San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, già nota per reati simili. Dopo aver ricevuto il pagamento, la venditrice è sparita senza fornire il prodotto promesso. Le indagini, coordinate dalla Procura di Lanciano, hanno portato all'identificazione della responsabile e al sequestro del conto corrente utilizzato per la frode, permettendo il recupero quasi totale della somma sottratta.

Questo episodio evidenzia l'importanza di adottare misure preventive durante le transazioni online. Secondo la Polizia di Stato, è fondamentale verificare l'affidabilità del venditore, controllando recensioni e feedback di altri acquirenti, e diffidare di offerte troppo vantaggiose rispetto ai prezzi di mercato. Inoltre, è consigliabile utilizzare metodi di pagamento tracciabili e sicuri, evitando bonifici istantanei o servizi di trasferimento di denaro non rintracciabili. In caso di sospetti, è opportuno interrompere la transazione e segnalare l'accaduto alle autorità competenti.

Le truffe online sono in costante aumento, con schemi sempre più sofisticati che mirano a ingannare gli utenti meno esperti. La Polizia Postale raccomanda di mantenere alta la guardia e di informarsi sulle tecniche di frode più comuni per riconoscerle e evitarle. Inoltre, piattaforme e-commerce e siti di annunci dovrebbero implementare sistemi di verifica più rigorosi per proteggere sia i venditori che gli acquirenti da potenziali truffatori.

In conclusione, la prudenza e la consapevolezza sono strumenti essenziali per navigare in sicurezza nel mondo degli acquisti online, evitando di cadere vittima di frodi che possono avere conseguenze economiche e psicologiche significative.