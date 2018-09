Apertura dell'anno scolastico, ma non per il D'Annunzio di Pescara

"Sono le 13.50 ed ancora non è pervenuta, presso questo Liceo, alcuna comunicazione da parte della Provincia su come questa scuola dovrà avviare le lezioni da lunedì 10 settembre. Si rinvia quindi alla giornata di lunedì per eventuali comunicazioni che potrebbero permettere l'apertura della scuola per la giornata di martedì 11 settembre".

È la comunicazione urgente della preside del Liceo Classico 'D'Annunzio' di Pescara, Donatella D'Amico, pubblicata nel pomeriggio sul sito web della scuola per avvisare i 910 alunni oltre a genitori, docenti e personale Ata, della mancata riapertura dell'istituto a causa di criticità degli intonaci riscontrate ieri da tecnici della Provincia di Pescara, proprietaria dell'immobile.

In una nota urgente alla dirigente scolastica, l'ente aveva comunicato ieri "che a seguito degli interventi di manutenzione in corso si confermano le ulteriori criticità all'edificio".

Nella scuola erano in corso dei lavori di ripristino dei locali interdetti a causa del maltempo di novembre 2017.