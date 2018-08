Appaltata ricostruzione scuola Arischia

Sarà la ditta Subissati di Ostra Vetere (Ancona) a realizzare la nuova scuola elementare "Crescenzo Taranta" di Arischia.

Il Comune dell'Aquila ha sottoscritto il contratto con l'azienda che si occuperà, trattandosi di un appalto integrato, sia della progettazione esecutiva sia dei lavori di ricostruzione dell'immobile che è stato abbattuto dopo il sisma del 2009.

Un milione e 768 mila l'importo complessivo dell'opera. "La sicurezza dei nostri figli e la tranquillità delle loro famiglie è stata una priorità per questa amministrazione sin dal giorno del suo insediamento - dichiara il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi - Siamo stati in grado di far partire i lavori della Mariele Ventre, abbiamo chiuso il concorso di idee per il polo scolastico di Sassa, oggi presentiamo la ricostruzione della scuola di Arischia.

A questo si aggiunge l'accordo siglato con l'Autorità nazionale anticorruzione e il Provveditorato interregionale Lazio, Abruzzo e Sardegna, per snellire i tempi per l'assegnazione degli appalti".