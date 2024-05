Appalti ASL: Chiesto il Processo per 12 Imputati, Coinvolti Marinelli e Quattro Politici

Inchiesta sul terzo filone di indagini sull’imprenditore della sanità Vincenzo Marinelli: chiesto il processo per dodici persone, tra cui quattro politici e un funzionario ASL. Udienza fissata per il 10 luglio.

L'inchiesta sugli affari di Vincenzo Marinelli, legata a tre gare d'appalto pilotate, ha portato alla richiesta di processo per dodici imputati. Tra di essi figurano quattro esponenti politici, un funzionario ASL, e membri del Consorzio SGS. Le accuse includono turbativa d’asta, corruzione, traffico di influenze, favoreggiamento ed evasione fiscale.

I Nomi degli Imputati

Oltre a Vincenzo Marinelli, l'elenco degli imputati comprende:

Mauro Febbo - ex consigliere regionale

Sabrina Bocchino - ex consigliera regionale

Silvio Paolucci - consigliere regionale in carica

Fabrizio Di Stefano - ex candidato sindaco di Chieti

Pasquale Sentenza - contabile di Marinelli

Antonio Verna - funzionario ASL

Corrado Greco - Consorzio SGS

Gabriele Di Bucchianico - Consorzio SGS

Tiziana Sestini

Vittorio Forte

Guido Dezio - dirigente comunale, accusato di favoreggiamento per aver avvertito Tiziana Petrella del controllo sul suo telefono

Posizione Stralciata

Anche se citata nei capi di imputazione, Tiziana Petrella, dirigente ASL, non è tra gli imputati in questa fase poiché la sua posizione è stata stralciata per consentire il secondo patteggiamento, concordato con il PM Andrea Di Giovanni.

L'udienza preliminare è fissata per il 10 luglio, dove il giudice dovrà decidere se rinviare a giudizio gli imputati.