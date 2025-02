Approvato il Ddl sulla partecipazione: rivoluzione per i lavoratori italiani

La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge che promuove l'inclusione dei lavoratori nella gestione aziendale, segnando una svolta epocale nel panorama economico nazionale.

Con 163 voti favorevoli, 40 contrari e 57 astenuti, la Camera dei Deputati ha dato il via libera in prima lettura al disegno di legge di iniziativa popolare che mira a coinvolgere attivamente i lavoratori nella gestione delle imprese. Questo passo rappresenta un momento cruciale per il sistema economico italiano, introducendo un nuovo paradigma che valorizza la partecipazione attiva dei dipendenti.

L'Assessore regionale alla Cultura, Formazione Professionale e Politiche Sociali, Roberto Santangelo, ha espresso il suo entusiasmo per questa approvazione, definendola una svolta rispetto a modelli economici ormai superati. Secondo Santangelo, la riforma introduce un paradigma redistributivo innovativo, che valorizza i guadagni di produttività derivanti dall'innovazione tecnologica. Ha inoltre sottolineato la necessità di aggiornare gli strumenti del mercato del lavoro, ereditati dai secoli scorsi, per adeguarli alle sfide attuali e promuovere una società basata sulla partecipazione attiva.

Un ruolo centrale in questo processo è stato svolto dalla CISL, storicamente promotrice del coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni aziendali, con l'obiettivo di garantire condizioni migliori e una distribuzione più equa dei profitti. L'iniziativa della CISL ha trovato riscontro nell'ampio sostegno parlamentare, dimostrando la necessità di un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione su temi strategici per il Paese.

Il disegno di legge, che ora passa all'esame del Senato, prevede una copertura annuale di 70 milioni di euro e mira a promuovere una collaborazione più stretta tra lavoratori e datori di lavoro, favorendo lo sviluppo delle imprese e della comunità nazionale. Santangelo auspica un rapido via libera definitivo da parte del Senato, affinché il principio sancito dall'articolo 46 della Costituzione diventi realtà: "È il momento di costruire un futuro in cui il lavoro non sia solo un mezzo di sostentamento, ma un'opportunità per partecipare attivamente alla creazione di valore".

L'approvazione di questo disegno di legge rappresenta un passo storico verso la modernizzazione del mercato del lavoro italiano, promuovendo una governance d'impresa più inclusiva e partecipativa. La speranza è che questa riforma possa contribuire a una crescita economica sostenibile e a una società più equa, in cui i lavoratori siano protagonisti attivi del progresso aziendale e nazionale.