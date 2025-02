Approvato il 'Milleproroghe': ecco cosa cambia per gli abruzzesi

Il Consiglio Regionale dell'Abruzzo ha approvato a maggioranza il disegno di legge 'Milleproroghe', suscitando reazioni contrastanti tra le forze politiche e i cittadini.

Nella seduta del 4 febbraio, il Consiglio Regionale dell'Abruzzo ha dato il via libera al disegno di legge noto come 'Milleproroghe', una legge omnibus che proroga termini previsti da disposizioni legislative e introduce ulteriori misure urgenti. La maggioranza di centrodestra ha sostenuto compatta il provvedimento, mentre l'opposizione ha espresso forti critiche.

Tra le principali misure approvate, spicca una variazione di bilancio di 10 milioni di euro destinata a coprire il deficit sanitario regionale. Questa decisione mira a rafforzare il sistema sanitario abruzzese, ma ha sollevato dubbi sull'efficacia e sulla gestione dei fondi.

Il Movimento 5 Stelle ha denunciato quella che definisce una "forzatura" da parte della maggioranza, accusandola di aver stravolto il 'Milleproroghe' per approvare provvedimenti dettati da interessi di parte piuttosto che da reali necessità urgenti. La consigliera Erika Alessandrini ha sottolineato i rischi legati a un subemendamento che modifica la legge regionale sulle concessioni balneari, permettendo ai comuni che superano la soglia del 20% di spiagge libere di rilasciare nuove concessioni, riducendo progressivamente gli spazi accessibili a tutti.

Oltre alle questioni sanitarie e balneari, il 'Milleproroghe' introduce misure che riguardano vari settori, tra cui l'ambiente, l'urbanistica e le infrastrutture. Tuttavia, l'opposizione critica la mancanza di una visione organica e accusa la maggioranza di aver creato un "caos normativo" che non risolve i problemi dei cittadini.

La seduta del Consiglio è stata caratterizzata anche dalla celebrazione della 'Giornata del Ricordo', prevista per il 10 febbraio, in memoria delle vittime delle Foibe, e della 'Giornata della Memoria', tenutasi il 27 gennaio, in ricordo delle vittime dell'Olocausto. Il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, insieme ad altri consiglieri, ha sottolineato l'importanza di queste ricorrenze per mantenere viva la memoria storica.

Nonostante le critiche, la maggioranza difende il 'Milleproroghe' come uno strumento necessario per affrontare le urgenze legislative e garantire la continuità amministrativa. Resta da vedere come queste misure impatteranno concretamente sulla vita degli abruzzesi e se le preoccupazioni sollevate dall'opposizione troveranno riscontro nella realtà.