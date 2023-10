Aquila Solidale: Manifestazione di Sostegno alla Palestina Riunisce oltre Cento Persone in Piazza

Nel cuore storico dell'Aquila, più di cento persone si sono riunite in serata in piazza Regina Margherita per partecipare a un sit-in pacifico a sostegno della Palestina. L'evento, autorizzato dalla questura locale, ha visto la partecipazione di diversi membri della comunità palestinese residente nella città abruzzese.

Gli attivisti, principalmente giovani della comunità palestinese, hanno inizialmente cercato, in modo pacifico, di organizzare un corteo fino a palazzo Fibbioni, sede del Comune dell'Aquila, per esprimere il loro disappunto riguardo al fatto che il sindaco, Pierluigi Biondi, aveva esposto la bandiera israeliana accanto a quella ucraina. Tuttavia, dopo un dialogo costruttivo con le forze dell'ordine, hanno scelto di fare ritorno in Piazza Regina Margherita, mantenendo una protesta pacifica e ordinata.

Alfonso De Amicis, un ex rappresentante della sinistra di classe aquilana e un ex sindacalista, ha collaborato con Tina Massimini nell'organizzazione del sit-in. Commentando l'evento, De Amicis ha dichiarato: "La società civile aquilana ha dato una risposta notevole. Nonostante l'organizzazione in tempi brevi da parte di due semplici attivisti, l'evento ha attirato una partecipazione significativa. È da notare che si è svolto nel primo giorno di pioggia in città. In effetti, questi sono giorni drammatici tra Israele e Palestina, una situazione che potrebbe avere conseguenze globali. Questo sta diventando sempre più chiaro per molti cittadini, anche in considerazione della crescente propaganda pro-israeliana in alcune fazioni della politica abruzzese."

De Amicis ha sottolineato il suo sostegno al popolo palestinese e il suo impegno per continuare a sostenere la causa nella città dell'Aquila, mentre ha affrontato la complessa situazione in Medio Oriente. Ha sottolineato come l'orrore nella regione sia in gran parte il risultato della politica aggressiva e spropositata di Israele, che da più di settant'anni occupa illegalmente terre straniere, portando con sé disastri umanitari che coinvolgono anche la sua stessa popolazione.