Aria fredda in arrivo per il Natale: analisi meteo e previsioni

Un Natale con meteo variabile: fine dell'anticiclone e ritorno di perturbazioni con abbassamento delle temperature, piogge al Centro-Sud e neve in montagna.

Le previsioni meteo per il periodo che va dal 16 al 23 dicembre suggeriscono un passaggio dalla stabilità all'instabilità. Dopo una fase di alta pressione e aria mite, che ha portato temperature superiori alla media, il tempo inizierà a cambiare drasticamente. La pressione atmosferica sull'area mediterranea si ridurrà, facendo spazio al ritorno delle perturbazioni. Questo peggioramento si farà sentire a partire da fine settimana.

Dal 23 al 30 dicembre, l'alta pressione si sposterà verso l'ovest della Penisola, consentendo l'ingresso di veloci perturbazioni da Est. Questi sistemi di bassa pressione influenzeranno in particolare i Balcani e la Grecia, ma anche l'Italia risentirà di un clima più freddo e piovoso, con particolari fenomeni di piogge abbondanti, soprattutto al Centro-Sud. Le temperature subiranno un notevole calo, portandosi sotto le medie stagionali. Un ritorno di questo scenario è previsto anche nei primi giorni del 2025.

Per quanto riguarda le previsioni più dettagliate, il 20 dicembre vedrà un clima abbastanza tranquillo al Nord, con ampie schiarite in Liguria e sulle Alpi centrali, mentre al Centro ci saranno delle piogge moderate su Toscana e Lazio. Il Sud avrà condizioni di cielo variabile, con qualche precipitazione debole sulle dorsali campane e calabre. Le isole maggiori saranno interessate da schiarite alternate a nuvolosità sparsa, con piogge localizzate sul Palermitano e sulla zona Etna.

Il 21 dicembre porterà una leggera variabilità. Nubi sparse si alternano a ampie schiarite sulle Alpi e nel Nord-Est, mentre in Centro-Sud saranno le piogge a caratterizzare il tempo, con neve che cadrà a quote alte sul Gran Sasso. Il 22 dicembre, il meteo risulterà abbastanza perturbato al Centro e al Sud, con piogge moderate su Lazio e Toscana e neve in montagna.

Nelle giornate successive, il 23 e il 24 dicembre, la situazione meteo non cambierà di molto, con un miglioramento al Nord, dove i cieli saranno più sereni, mentre il Centro e il Sud continueranno ad essere caratterizzati da precipitazioni diffuse, con pioggia e neve a quote medie. Le temperature rimarranno inferiori alla media stagionale, con l'intensificarsi della fredda corrente.

Il 25 dicembre potrebbe portare qualche schiarita a Nord e Centro, mentre al Sud e sulle isole le condizioni continueranno a essere piuttosto variabili, con piogge su alcune aree interne della Sicilia e Campania. Il 26 dicembre vedrà una tregua, con cieli sereni al Sud e temperature in lieve aumento.

Infine, il 27 dicembre segnerà una leggera attenuazione delle condizioni di maltempo, ma ancora con piogge sparse su gran parte del Centro-Sud, mentre al Nord ci saranno ampie schiarite.

In sintesi, questo periodo meteo porterà un graduale passaggio da un Natale relativamente mite a una seconda parte del mese più fredda e instabile, con abbassamento delle temperature e una maggiore probabilità di precipitazioni. Non resta che monitorare costantemente l’evoluzione per prepararsi al meglio a un Natale più fresco e dinamico.