Arrestata Coppia Abruzzese a Bolzano con 15 Chili di Cocaina

Una manovra sospetta fa scattare l'arresto di due abruzzesi e il sequestro di 15 kg di cocaina a Bolzano.

Nel corso di una operazione di controllo condotta la notte tra venerdì e sabato, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano hanno arrestato una coppia di residenti in Abruzzo con ben 15 chili di cocaina. Durante un controllo nei pressi del casello autostradale di Bolzano Sud, i Baschi Verdi hanno notato un’auto con due occupanti che, alla vista della pattuglia, ha tentato una manovra azzardata per evitare un controllo.

Il veicolo ha cambiato corsia bruscamente, cercando di confondersi tra il traffico intenso, ma il tentativo si è rivelato infruttuoso. I finanzieri hanno fermato il veicolo e identificato i due occupanti: una donna di 37 anni e un uomo di 52 anni, entrambi con precedenti penali per reati legati alla droga. Inoltre, l'auto era intestata a un terzo individuo, anch’esso albanese e con precedenti per stupefacenti.

Un'unità cinofila è intervenuta sul posto e il cane antidroga ha segnalato il portabagagli del veicolo. All'interno sono stati trovati 15 sacchetti di cocaina nascosti in un pacco per traslochi, per un totale di poco meno di 15 chili di sostanza stupefacente. Secondo le stime della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, la cocaina sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 5 milioni di euro sul mercato. I due arrestati sono stati portati in carcere a Bolzano e sono in attesa di ulteriori sviluppi investigativi.