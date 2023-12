Arrestate Due Persone per Abusi Sessuali Trasmessi in Diretta Web: Coinvolti Utenti Europei

La Polizia di Stato ha eseguito due misure cautelari nei confronti di un uomo e una donna, marito e moglie, accusati di aver trasmesso in diretta sul web, dietro corrispettivo in denaro, abusi sessuali commessi sui propri figli minori.

Il fenomeno, noto come "Live streaming child abuse," ha visto gli abusanti filippini ricevere pagamenti tramite account PayPal riconducibili a utenti europei, consentendo loro di assistere a video in diretta contenenti abusi sessuali su minori. Tra gli utenti coinvolti, risultava esserci anche un italiano. L'indagine è partita da un'attività condotta dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. La segnalazione di operazioni finanziarie sospette è giunta attraverso la Guardia di Finanza e l'Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d'Italia, con conferme aggiuntive fornite dalla Homeland Security Investigation (Hsi) statunitense, nell'ambito di una cooperazione internazionale finalizzata a contrastare il network coinvolto nel Live streaming child abuse.

Le autorità avevano già effettuato una perquisizione domiciliare e informatica nello scorso novembre, su delega della Procura, che ha portato alla luce prove significative contro entrambi gli indagati, mettendo in luce non solo il coinvolgimento dell'uomo ma anche di sua moglie.