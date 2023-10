Arrestati Due Operai della Società Comunale AMA per Furto di Pneumatici

Nell'ambito di un recente evento, due dipendenti della società controllata dal Comune dell'Aquila, nota come AMA (Azienda per la Mobilità Aquilana), sono stati arrestati con l'accusa di aver rubato quattro pneumatici destinati agli autobus utilizzati per il trasporto urbano.

L'operazione di arresto è stata condotta dai carabinieri della stazione di Montereale, situata nella provincia dell'Aquila. I due dipendenti pubblici sono stati fermati mentre si allontanavano separatamente dal deposito aziendale di Campo di Pile, dove erano state sottratte gomme nuove, ancora da montare sui veicoli di trasporto. La refurtiva, dal valore di circa 1000 euro, è stata ritrovata all'interno del furgone di uno dei complici e sequestrata come elemento di prova a carico degli arrestati. In seguito, verrà restituita all'azienda.

I due dipendenti dell'AMA, un autista di 52 anni e un operaio di 53 anni, sono stati arrestati per furto in flagranza di reato, in base alle prove raccolte dalla polizia giudiziaria, compreso il controllo immediato delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza dello stabilimento, che ha spinto l'intervento dei carabinieri. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale dell'Aquila ha convalidato gli arresti. Tuttavia, gli imputati sono stati rilasciati in attesa del processo, che si terrà a breve, una volta scaduti i termini concessi per la difesa da parte dei loro avvocati.