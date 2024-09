Arrestato 17enne con oltre 60 grammi di hashish e denaro sospetto

Giovane trovato in possesso di droga e 120 euro, considerati probabile frutto dell'attività di spaccio, arrestato in flagranza.

Nel pomeriggio di ieri, la squadra volante ha tratto in arresto un giovane di 17 anni per detenzione e probabile spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta intorno alle 17, quando i poliziotti hanno notato due ragazzi, già conosciuti dalle forze dell'ordine, che si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi del terminal bus. Tale comportamento ha indotto gli agenti a fermarli per una identificazione.

Uno dei giovani, particolarmente agitato, ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno quindi deciso di approfondire il controllo. Durante l’ispezione, il ragazzo ha mostrato segni di nervosismo, facendo insospettire ulteriormente i poliziotti. Alla richiesta di consegnare eventuali oggetti nascosti, il minore ha estratto un panetto di hashish avvolto in un involucro di cellophane, per un peso totale di oltre 60 grammi.

In aggiunta alla droga, il giovane era in possesso di 120 euro in banconote di vario taglio, una somma che gli agenti sospettano possa derivare da attività di spaccio. A seguito di questo ritrovamento, gli investigatori hanno proseguito le indagini presso la struttura di accoglienza dove il ragazzo risiede. Qui, nascosti nel bagno, sono stati trovati un bilancino di precisione e altro materiale destinato al confezionamento della droga.

Tutto il materiale, incluso lo stupefacente e il denaro, è stato sequestrato dagli agenti. Il ragazzo è stato condotto al Centro di Prima Accoglienza dell’Aquila ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, che procederà nelle prossime fasi dell’indagine. Il caso apre ulteriori interrogativi sul coinvolgimento di minorenni nelle attività di spaccio e sull’importanza della prevenzione in tali contesti.