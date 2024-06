Arrestato 36enne per Furto Aggravato in Palestra del Centro

Un 36enne è stato arrestato durante il weekend con l'accusa di tentato furto aggravato in una palestra del centro città. L'uomo, poco dopo le 3:30 di notte, si è introdotto nell'attività forzando la porta principale con un arnese da scasso e ha iniziato a rovistare nei locali.

L'allarme è scattato immediatamente e il titolare ha chiamato il numero di emergenza. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti rapidamente, sorprendendo il ladro poco prima che potesse fuggire. Durante la perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso dello strumento utilizzato per l'effrazione e della refurtiva, un costoso cellulare, che è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Il 36enne è stato condotto in questura per le formalità di rito e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, che si è svolto questa mattina. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il giovane l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.