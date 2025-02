Arrestato 54enne per spaccio di cocaina in un autodemolizioni

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri di Spoltore per detenzione di cocaina ai fini di spaccio, scoperto nel suo autodemolizioni.

A Spoltore, i carabinieri hanno arrestato un 54enne titolare di un'autodemolizioni, accusato di detenzione di cocaina ai fini di spaccio. L'indagine è iniziata dopo segnalazioni su frequenti e brevi soste di veicoli presso l'attività, con conducenti che si allontanavano rapidamente. Un controllo ha portato al rinvenimento di 2,43 grammi di cocaina in possesso di un cliente. Successivamente, perquisendo l'autodemolizioni e l'abitazione del 54enne, sono stati trovati 50 grammi di cocaina nascosti in un cassetto della cucina e un bilancino di precisione occultato in una fioriera esterna. L'uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, con l'udienza di convalida fissata per il giorno successivo. La cocaina e il bilancino sono stati sequestrati.

Questo arresto si inserisce in un contesto di intensificazione delle operazioni contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella Val Pescara, con l'obiettivo di contrastare attività illecite e garantire la sicurezza della comunità.