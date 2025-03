Arrestato 58enne con oltre 300 grammi di cocaina, il suo comportamento ha insospettito i Carabinieri

Un 58enne è stato arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara, durante un'operazione antidroga. L'uomo, che si trovava nei pressi dell'ex Aurum, ha immediatamente cercato di fuggire non appena ha visto i militari, destando subito sospetti. Dopo un breve inseguimento, è stato fermato e, durante il controllo, ha mostrato segni di nervosismo.

Al momento del fermo, l'uomo ha cercato di disfarsi di qualcosa, ma i Carabinieri lo hanno prontamente perquisito, trovando circa 12 grammi di cocaina nascosti in alcuni involucri di cellophane. La perquisizione è proseguita nell'abitazione dell'uomo, dove sono stati rinvenuti altri 320 grammi della stessa sostanza stupefacente, nascosti all'interno di un mobile nella camera da letto.

Dopo gli accertamenti, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato associato alla Casa Circondariale di Pescara, come disposto dall'Autorità Giudiziaria, in attesa del procedimento legale. La presunzione di innocenza rimane fino alla sentenza definitiva.

L'operazione, che rientra nelle attività di contrasto al traffico di droga, ha portato un altro risultato positivo nelle indagini sul territorio.