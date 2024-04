Arrestato Giovane: Laboratorio di Droga in Casa

Un giovane è stato arrestato in seguito alla scoperta di un laboratorio di droga in polvere all'interno della sua abitazione. L'operazione è scaturita da un controllo della Guardia di Finanza, che ha fermato un'auto con tre occupanti lungo la riviera. Due di loro sono stati denunciati, mentre il terzo è stato arrestato.

I finanzieri della Compagnia di Giulianova, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno effettuato il controllo dell'auto, dove sono state rinvenute dosi di ketamina, ecstasy e hascisc in polvere.

Il comportamento sospetto e nervoso dei giovani occupanti ha insospettito le Fiamme Gialle, che hanno ipotizzato la possibile detenzione di ulteriori stupefacenti presso le loro abitazioni.

Le perquisizioni successive hanno portato al rinvenimento di ulteriori quantità di droga, strumenti per la lavorazione della ketamina liquida e denaro contante per un totale di 2.510 euro.

In particolare, è stato scoperto un flacone nascosto contenente oltre mezzo litro di ketamina liquida, destinata ad essere trasformata in polvere per la vendita.

La Guardia di Finanza ha sequestrato le sostanze stupefacenti, il denaro e gli strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi. Il giovane arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, mentre gli altri due sono stati segnalati alla Prefettura di Teramo.