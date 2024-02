Arrestato Giovane Ventiseienne per Tentata Rapina Vicino alla Stazione Ferroviaria Centrale

Un giovane ventiseienne è stato arrestato per tentata rapina nei pressi della stazione ferroviaria centrale. L'episodio ha visto coinvolto un ragazzo di 19 anni che stava parlando al telefono quando è stato avvicinato dal malvivente.

Con un movimento repentino, il rapinatore ha cercato di sfilare il telefono dalle mani del giovane, ma non ha avuto successo. Nonostante abbia ricevuto un pugno in faccia, il ragazzo è rimasto saldo e non si è fatto sorprendere. L'aggressore, vedendo fallire il suo intento, ha tentato la fuga.

Fortunatamente, un amico della vittima si è prontamente messo all'inseguimento del rapinatore e ha contattato la polizia. Le forze dell'ordine sono intervenute rapidamente, riuscendo a rintracciare e arrestare il sospettato.

L'arresto è avvenuto nel corso dello scorso fine settimana, e il 26enne è stato bloccato nella via indicata dall'amico della vittima. Ora è detenuto in attesa di convalida, accusato di tentata rapina. La polizia continua le indagini per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire simili episodi.