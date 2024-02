Arrestato Giovane di 19 Anni per Minacce e Resistenza ai Carabinieri

Un giovane di 19 anni residente a Manoppello è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e deferito per oltraggio e guida senza patente, in seguito a un episodio che ha scosso la tranquillità di una famiglia a Rosciano.

La vicenda ha avuto inizio con una richiesta d'intervento da parte di una donna preoccupata, che ha chiesto aiuto ai carabinieri perché il fidanzato minacciava di portare via la figlia minorenne dalla loro abitazione. Nonostante la madre fosse contraria alla relazione sentimentale dei due giovani, il ragazzo aveva manifestato l'intenzione di presentarsi comunque.

Le forze dell'ordine, coordinate dalle stazioni di Rosciano, Alanno e Catignano, hanno localizzato il giovane vicino alla casa della donna. Durante i controlli è emerso che il ragazzo, nonostante fosse privo di patente, si era messo alla guida di un'auto per raggiungere l'abitazione della fidanzata.

Non contento di tale trasgressione, durante il controllo il giovane ha anche tentato di fumare uno spinello. Di fronte alla reazione dei carabinieri, che hanno proceduto con la perquisizione dell'auto e del soggetto, il ragazzo ha reagito con veemenza, rivolgendo loro insulti e minacce nel vano tentativo di evitare le conseguenze legali.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, il giovane è stato accompagnato alla sua abitazione e posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. La sua condotta ribelle e pericolosa ha portato a un duro intervento delle forze dell'ordine, che hanno agito per garantire la sicurezza della comunità e porre fine alle sue azioni illegali.