Arrestato Marito Ubriaco: Violenza Domestica a Mosciano Sant'Angelo

Nella notte di sabato a Mosciano Sant'Angelo, un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giulianova e della Stazione di Silvi Marina, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La violenza si è scatenata all'interno della loro abitazione, dove l'uomo, visibilmente ubriaco, ha ingaggiato una lite accesa con la moglie, culminata in aggressioni fisiche, anche alla presenza dei figli minorenni.

La donna, temendo per la propria incolumità, ha chiamato immediatamente i carabinieri e si è rifugiata fuori casa, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Quando le due pattuglie sono giunte sul luogo, hanno proceduto all'arresto del marito. L'uomo, seduto al tavolo della casa, è stato trovato con due grandi coltelli da cucina a vista. Nonostante la sua ubriachezza, non ha opposto resistenza all'arresto. I coltelli sono stati successivamente sequestrati.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova, dove le sono state riscontrate lesioni al ginocchio con prognosi di 8 giorni. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a Teramo.