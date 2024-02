Arrestato Sessantenne Lancianese: Aggressione alla Polizia e Tentativo di Disfarsi della Droga

Un uomo sessantenne residente a Lanciano è stato arrestato dopo aver aggresso un agente di polizia e aver tentato di disfarsi di un pacchetto di droga. L'operazione è avvenuta all'interno di un locale della città frentana, frequentato al momento da una decina di persone. I poliziotti, durante i controlli di routine, hanno notato il comportamento nervoso dell'uomo, il che li ha indotti ad approfondire ulteriormente la situazione.

Durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa sei grammi di hashish. Tuttavia, il ritrovamento più significativo è avvenuto durante la successiva perquisizione domiciliare, dove sono stati scoperti e sequestrati circa 80 grammi della stessa sostanza stupefacente. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, numerose bustine utilizzate per il confezionamento della droga e vari strumenti per la suddivisione delle dosi.

Il sessantenne è stato tratto in arresto per aggressione a un agente di polizia e possesso illegale di sostanze stupefacenti con l'intento di spaccio. La sua condotta dimostra la determinazione delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza della comunità.