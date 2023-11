Arrestato a Foggia il Presunto Assassino del Commerciante di Auto

Nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Alessandro Ronzullo, il commerciante di auto pugliese di 40 anni che aveva vissuto a Vasto per molti anni, è stato arrestato Alessio Marino, 21 anni, originario di Foggia. Il provvedimento di fermo è stato successivamente tramutato in arresto, e Marino è ora accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e del reato di porto illegale di pistola.

L'omicidio è avvenuto alla periferia di Foggia, quando, secondo le indagini condotte dalla squadra mobile, una discussione tra i due uomini si è trasformata in un violento litigio, culminato con gli spari mortali.

Durante il suo interrogatorio di fronte al giudice per le indagini preliminari, il 21enne Marino ha scelto di non rispondere alle domande. Sebbene il fermo iniziale non sia stato convalidato, il giudice ha ritenuto che ci siano gravi indizi a carico del giovane e ha disposto la sua permanenza in carcere. La comunità locale è rimasta sconvolta dall'accaduto, mentre le indagini proseguono per fare luce su questa tragica vicenda."