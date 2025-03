Arrestato a Pescara 50enne per estorsione, usura e possesso di cocaina

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Pescara per estorsione, usura e possesso di cocaina; minacciava e aggrediva due commercianti stranieri per ottenere somme di denaro superiori ai prestiti concessi, creando un clima di terrore e danneggiando i loro locali.

La Polizia di Stato di Pescara ha arrestato in flagranza un uomo di 50 anni, accusato di estorsione e usura ai danni di due commercianti stranieri. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile, è scaturita dalle denunce delle vittime, che hanno riferito di essere state sottoposte a minacce e aggressioni fisiche da parte dell'indagato.

Secondo le indagini, l'uomo aveva concesso prestiti di 6.000 e 15.000 euro ai due commercianti, pretendendo successivamente la restituzione di somme superiori al capitale iniziale, nonostante questo fosse già stato restituito. Le vittime hanno subito percosse e danneggiamenti ai propri esercizi commerciali.

Durante l'arresto, l'uomo è stato trovato in possesso di 55 grammi di cocaina, destinata allo spaccio. Le autorità hanno evidenziato come le intimidazioni non si siano limitate ai due commercianti, ma abbiano coinvolto anche le loro famiglie, alimentando un clima di paura e insicurezza.

Questo episodio mette in luce la vulnerabilità di alcuni settori commerciali e la necessità di una costante attenzione da parte delle forze dell'ordine per prevenire e contrastare fenomeni di usura ed estorsione. La collaborazione delle vittime con le autorità è fondamentale per smantellare reti criminali che minano la sicurezza e l'economia locale.