Arrestato a Tortoreto: ricercato per droga si nascondeva in hotel

Un uomo senza fissa dimora, condannato per spaccio di stupefacenti, è stato arrestato dai Carabinieri di Tortoreto mentre soggiornava in una struttura ricettiva della costa.

A Tortoreto, i Carabinieri locali hanno arrestato un uomo senza fissa dimora, su cui pendeva un mandato di cattura emesso a gennaio dall'autorità giudiziaria di Ancona. L'individuo era stato condannato a 2 anni e 7 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante fosse monitorato da tempo, la mancanza di un domicilio fisso aveva reso difficile la sua cattura. Dopo diverse operazioni di sorveglianza nei luoghi da lui frequentati, i militari sono riusciti a individuarlo in una struttura ricettiva sulla costa, dove soggiornava da alcuni giorni.

Questo arresto si inserisce in un contesto di intensificati controlli antidroga nella zona. Recentemente, a Tortoreto, un uomo è stato arrestato con l'accusa di spaccio e detenzione di 800 grammi di cocaina. L'operazione è scaturita da segnalazioni di movimenti sospetti nella Val Vibrata, che hanno portato i Carabinieri a perquisire l'abitazione dell'indagato, rinvenendo la sostanza stupefacente.

In un'altra operazione, i Carabinieri di Alba Adriatica hanno arrestato due uomini di 33 e 29 anni, domiciliati a San Benedetto del Tronto, trovati in possesso di oltre 1,2 kg di cocaina e 5.500 euro in contanti. La droga era nascosta in un contenitore sotterrato in un terreno incolto tra Tortoreto e Colonnella.

Le autorità locali ribadiscono l'importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare attività sospette, al fine di contrastare efficacemente il traffico di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza della comunità.