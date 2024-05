Arrestato con Mezzo Chilo di Cocaina e un Fucile da Caccia Nascosti in Casa

A L'Aquila, un 29enne macedone è stato arrestato per detenzione di droga e armi illegali

Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile dell'Aquila hanno arrestato un 29enne macedone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso illegale di armi. Durante una perquisizione nella sua abitazione, la polizia ha trovato 506 grammi di cocaina suddivisi in sei involucri, nascosti in un cassetto del soggiorno all'interno di un marsupio. Inoltre, è stato scoperto un fucile da caccia, una "doppietta", detenuto illegalmente.

Oltre alla droga e all'arma, la polizia ha sequestrato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi destinate al mercato locale. Il 29enne è stato trasferito nel carcere dell'Aquila. Sono in corso indagini per determinare la provenienza del fucile da caccia.