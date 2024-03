Arrestato in Europa un Polacco Ricercato dai Carabinieri mentre si Recava al Lavoro

All'alba di oggi, i carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pescara hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Lublino (Polonia) nei confronti di un cittadino polacco di 43 anni domiciliato a Pianella.

L'uomo è stato condannato in patria a scontare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, la famiglia, e per violenza/minacce a pubblico ufficiale. Rintracciato a Pianella, è stato fermato mentre si dirigeva al lavoro a Silvi Marina.

Dopo le procedure di rito, è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di San Donato.