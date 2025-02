Arrestato in aeroporto: tunisino ricercato per traffico di droga

Un 34enne tunisino è stato arrestato all'aeroporto d'Abruzzo con un ordine di carcerazione per traffico di stupefacenti; due albanesi respinti alla frontiera.

Durante un controllo di routine all'aeroporto d'Abruzzo a San Giovanni Teatino, gli agenti della Polizia di Frontiera hanno fermato un 34enne di origine tunisina. Dalle verifiche è emerso che sull'uomo pendeva un ordine di esecuzione pena di 7 anni e 4 mesi per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, emesso nel 2016 dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli. Al momento dell'arresto, il soggetto era privo di documenti; pertanto, è stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici per l'identificazione e successivamente trasferito nel carcere di San Donato.

Nella stessa giornata, due cittadini albanesi provenienti da Tirana sono stati fermati durante i controlli di frontiera. Non essendo in grado di giustificare adeguatamente i motivi del loro soggiorno e non soddisfacendo i requisiti previsti dall'accordo Schengen, sono stati respinti e reimbarcati sul primo volo disponibile per l'Albania.

Questi episodi evidenziano l'efficacia dei controlli di frontiera nel prevenire l'ingresso di individui potenzialmente pericolosi o privi dei requisiti necessari. Le autorità aeroportuali sottolineano l'importanza di mantenere elevati standard di sicurezza per garantire la protezione del territorio nazionale.

In un caso analogo, a Nettuno, la Polizia di Stato ha rintracciato un 41enne tunisino residente in Francia, ricercato per aver causato un grave incidente stradale. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Velletri, grazie alla collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Le forze dell'ordine continuano a monitorare attentamente i punti di ingresso nel paese, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire attività criminali.