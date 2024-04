Arrestato per Litigio Domestico, Trovata Cocaina in Casa: Marocchino nei Guai

Dopo un alterco con la sua compagna, un uomo marocchino di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri per il possesso di oltre 20 grammi di cocaina, rinvenuti durante una perquisizione. L'uomo è stato sorpreso con la droga nascosta insieme a un bilancino di precisione. Oltre all'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, è ora indagato anche per maltrattamenti in famiglia.

La vittima, anche lei di origine marocchina e più grande del compagno di due anni, ha denunciato i continui maltrattamenti subiti a causa del comportamento violento del convivente, rivolgendosi direttamente ai carabinieri della stazione.

Il litigio tra la coppia ha portato i militari a ispezionare l'abitazione, durante la quale è stata rinvenuta la cocaina insieme al bilancino di precisione. L'uomo è stato arrestato sul posto, mentre la droga e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati.

I fatti sono stati segnalati al procuratore di Avezzano, che ha ordinato il trasferimento dell'arrestato in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Per la donna, è stato attivato il programma di protezione previsto dal "codice rosso". Le indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri di Gioia dei Marsi.