Arrestato per Maltrattamenti: Picchia la Moglie e Ferisce la Figlia

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, dopo un drammatico episodio di violenza domestica avvenuto nella notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio.

I Fatti

La centrale operativa dei carabinieri è stata allertata dalla sala del 118 dopo una richiesta di aiuto da parte di una donna, aggredita dal marito nella loro abitazione, davanti ai tre figli minori. Quando i militari sono giunti sul posto, hanno trovato l’uomo sulla soglia della porta, che ha tentato di impedire l'ingresso sia ai soccorritori che agli agenti, opponendo resistenza con spintoni e urla.

La Situazione

Nonostante la resistenza dell'uomo, i carabinieri sono riusciti a entrare nell'abitazione, trovando la donna in lacrime, con la maglietta lacerata e segni evidenti di violenza sul viso. La donna ha raccontato che durante l’aggressione, la loro figlia di 11 mesi aveva sbattuto la testa contro un muro. La bambina è stata immediatamente ricoverata nel reparto di pediatria dell'ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara. Fortunatamente, ha riportato solo un grande spavento e le sue condizioni di salute sono buone. La madre ha ricevuto una prognosi di 7 giorni per le tumefazioni al viso.

Provvedimenti

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e portato nel carcere di San Donato, in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. Gli operatori hanno sottolineato la delicatezza dell'intervento, reso particolarmente difficile dalla presenza dei minori e dalla resistenza attiva dell’uomo.

Conclusioni

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine in situazioni di violenza domestica e il ruolo cruciale della collaborazione tra i vari servizi di emergenza per garantire la sicurezza e il benessere delle vittime.