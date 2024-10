Arrestato per spaccio, tenta di eliminare droga nel water all'arrivo dei carabinieri

Controlli antidroga portano all’arresto di un giovane spacciatore, trovato con oltre 55 grammi di hashish in casa.

Ieri sera, un 27enne del posto è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato colto in flagrante mentre cedeva droga a un altro ragazzo di 29 anni, anch'egli residente in città. Quest'ultimo è stato fermato e perquisito dai carabinieri subito dopo aver lasciato un'abitazione nel centro storico, venendo trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

A seguito di questa scoperta, i militari dell'Arma hanno deciso di perquisire l'abitazione del presunto spacciatore. Durante il controllo, sono stati rinvenuti 55 grammi di hashish nascosti all'interno dell'appartamento. Il giovane ha tentato, invano, di disfarsi della droga gettandola nel water mentre i carabinieri procedevano alla perquisizione.

Oltre alla sostanza stupefacente, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e altro materiale necessario per il confezionamento della droga, chiaro segno di un’attività di spaccio organizzata. Il 27enne è stato posto agli arresti domiciliari e messo a disposizione della Procura di Sulmona, in attesa dell'udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari.

Il compratore, invece, è stato segnalato alla Prefettura dell'Aquila come assuntore di sostanze stupefacenti, un provvedimento che potrebbe portare a ulteriori misure di tipo amministrativo nei suoi confronti. L'operazione è parte di una più ampia serie di controlli mirati delle forze dell'ordine per arginare il fenomeno dello spaccio di droga in città.