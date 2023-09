Arrestato un Uomo per Violenza Sessuale su Minorenne: Dettagli sulla Vicenda

Un uomo di 43 anni è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne della sua compagna. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri, che tenevano sotto controllo l'uomo dopo la denuncia presentata dal padre naturale della vittima. La ragazza, che soffre di disturbi psichici, è stata vittima dell'abuso sessuale, e il padre ha fatto scattare le indagini.

L'arrestato, un pluripregiudicato siciliano di 43 anni, è stato tratto in arresto nonostante abbia negato le accuse durante l'interrogatorio di garanzia. Inoltre, durante il colloquio con il giudice Giovanni de Rensis, ha vantato il suo passato criminale, affermando di avere una "carriera criminale di tutto rispetto" e che non avrebbe mai commesso un reato del genere.

La madre della ragazza è anch'essa coinvolta nell'indagine, sebbene sia attualmente indagata a piede libero. La sua presenza nella vicenda sembra contrastare con la logica più elementare, dato che avrebbe ordinato al presunto aggressore di rimanere nella stessa abitazione della giovane vittima. L'indagato aveva negato le accuse, nonostante la presenza di microfoni e telecamere installati nella casa per monitorare ogni suo movimento.

La vicenda è venuta alla luce quando la giovane vittima, di 12 anni, ha condiviso alcuni dettagli con una sua amichetta, che ha successivamente informato il padre naturale della ragazza. Dopo una serie di conversazioni, sia con la figlia che con l'ex moglie, l'uomo ha presentato una denuncia alle autorità. Successivamente, ha trovato dei video su Facebook che mostravano l'arrestato coinvolto in atti sessuali con la minore, e questi video hanno dato il via alle indagini che si sono concluse con il suo arresto.

La ragazzina aveva subito attenzioni molto inquietanti da parte dell'arrestato per circa un anno, dall'estate del 2022 all'estate del 2023. La situazione è peggiorata quando, il 16 settembre 2023, i carabinieri hanno assistito alla violenza in diretta grazie alle telecamere installate in casa. L'uomo è stato arrestato mentre commetteva l'abuso e ha reagito violentemente anche contro i carabinieri, motivo per cui è stato accusato anche di oltraggio.

Nel provvedimento che ha confermato la detenzione in carcere, il giudice ha sottolineato l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'arrestato e ha evidenziato il suo lungo elenco di condanne pregresse, definendo le sue azioni come "abiette e di rara gravità, non degne di un appartenente al consesso sociale".