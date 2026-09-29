Arriva il Tetto anche su Luce e Gas

Nuovo intervento di Eni sul costo dell'energia destinato alle famiglie italiane. Dopo l'iniziativa che ha interessato i prezzi di benzina e gasolio, il gruppo annuncia una misura dedicata alle bollette di luce e gas, con uno sconto del 30% rispetto ai corrispettivi della principale offerta a prezzo fisso proposta da Plenitude.

La promozione scatterà dal primo ottobre e sarà disponibile per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre 2026. Il meccanismo prevede inoltre il blocco del prezzo per due anni, mettendo quindi al riparo la componente interessata dall'offerta dalle eventuali oscillazioni del mercato energetico durante il periodo previsto dal contratto.

Secondo le stime diffuse dalla società, il beneficio economico può raggiungere circa 100 euro all'anno per la fornitura di gas e una cifra analoga per quella dell'energia elettrica. Per una famiglia che sottoscriva entrambe le forniture, dunque, il vantaggio indicato da Eni può arrivare complessivamente a circa 200 euro all'anno. Si tratta di una stima basata sui consumi considerati dall'azienda e il risparmio effettivo potrà quindi variare in relazione alle caratteristiche della singola utenza.

L'iniziativa rientra nel programma “Eni per l'Italia”, attraverso il quale il gruppo intende adottare misure rivolte ai consumatori in una fase caratterizzata da prezzi energetici ancora particolarmente osservati dalle famiglie. La nuova operazione segue il precedente intervento sui carburanti nelle stazioni Enilive.

La riduzione del 30%, è bene precisarlo, riguarda i corrispettivi di luce e gas previsti dall'offerta e non equivale quindi automaticamente a uno sconto del 30% sull'intero importo finale della bolletta. Nelle fatture energetiche sono infatti presenti anche altre componenti, tra cui costi relativi all'utilizzo della rete, oneri generali di sistema e imposte. La stessa Plenitude ricorda che soltanto gli importi relativi alla spesa per la vendita vengono definiti dal venditore, mentre altre componenti sono stabilite dall'Arera.

L'annuncio arriva inoltre alla vigilia della scadenza della precedente promozione Fixa Time 24, che fino al 30 settembre prevedeva uno sconto del 15% sui corrispettivi fissi a consumo per 24 mesi per i nuovi clienti provenienti da un altro fornitore.

Plenitude ha infine fatto sapere che continuerà a seguire l'andamento del mercato, riservandosi di valutare eventuali ulteriori iniziative a favore dei consumatori. La nuova promozione, intanto, concentra in una finestra temporale limitata la possibilità di sottoscrivere condizioni economiche bloccate per i successivi due anni.