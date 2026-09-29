Un profondo ciclone attraverserà l’Atlantico colpendo l’Europa occidentale con vento, piogge e mareg

Una potente tempesta atlantica si prepara a raggiungere l’Europa occidentale, portando condizioni meteorologiche particolarmente difficili su diversi Paesi affacciati sull’oceano. Portogallo, Galizia, Bretagna, Irlanda e Cornovaglia potrebbero essere investiti da venti tempestosi, con raffiche capaci localmente di superare i 100 km/h, accompagnate da piogge anche intense e forti mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

All’origine del peggioramento c’è un profondo ciclone extratropicale proveniente dal vicino Atlantico. Il sistema depressionario attraverserà l’oceano muovendosi dall’area delle Isole Azzorre verso il settore occidentale europeo, approfondendosi durante il suo percorso e richiamando masse d’aria molto differenti.

Per l’Italia, tuttavia, gli effetti saranno decisamente diversi. Proprio l’evoluzione della vasta saccatura atlantica contribuirà infatti a mantenere attivo, poco più a est, un robusto promontorio anticiclonico di origine subtropicale.

L’alta pressione si estenderà dal Nord Africa fino all’Europa settentrionale, partendo dall’Algeria e raggiungendo addirittura l’area baltica. L’Italia rimarrà quindi quasi interamente inglobata nella struttura anticiclonica, continuando a sperimentare condizioni prevalentemente stabili e temperature superiori alle medie del periodo.

Qualche infiltrazione di aria più umida riuscirà comunque a interessare soprattutto l’estremo Nord-Ovest e alcune zone del Sud Italia, senza però determinare, almeno inizialmente, un peggioramento organizzato.

Nella giornata di mercoledì il Nord vedrà maggiore nuvolosità soprattutto sulle regioni nordoccidentali, con nubi a tratti presenti anche sulla Lombardia e sull’Emilia occidentale. In pianura le probabilità di precipitazioni resteranno basse, mentre qualche piovasco isolato potrà interessare le Alpi della Valle d’Aosta. Sul resto delle regioni settentrionali prevarranno invece le schiarite.

Al Centro il tempo sarà generalmente soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Durante le prime ore della giornata saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle vallate interne, destinati però a dissolversi rapidamente nel corso della mattinata. Qualche nube in più potrà comparire sull’alta Toscana, senza precipitazioni significative.

Situazione leggermente più movimentata al Sud, dove tra la Calabria ionica e la Sicilia orientale saranno possibili addensamenti accompagnati da qualche breve e isolato piovasco. Sul resto del Mezzogiorno prevarranno condizioni stabili, mentre sulla Sardegna potranno transitare nubi stratificate.

Le temperature rimarranno sostanzialmente invariate o diminuiranno leggermente sul Nord-Ovest, mantenendosi comunque su valori generalmente superiori alle medie stagionali. I venti saranno prevalentemente deboli, con qualche rinforzo orientale al Sud. Mari generalmente calmi o poco mossi, con maggiore movimento sui bacini meridionali.

Anche giovedì l’anticiclone continuerà a dominare gran parte della Penisola. Al Nord sono previste nubi più compatte tra Nord-Ovest, Lombardia ed Emilia occidentale, con qualche precipitazione possibile soprattutto lungo Alpi e Prealpi. Maggiori schiarite interesseranno invece i settori orientali.

Al Centro continueranno le condizioni di stabilità, fatta eccezione per qualche addensamento sull’alta Toscana. Al Sud resterà una certa variabilità tra Calabria ionica e Sicilia meridionale, dove non è escluso qualche rapido piovasco. Più nuvolosa anche la Sardegna, con possibilità di occasionali precipitazioni.

Poche novità sono previste per venerdì. La nuvolosità continuerà a concentrarsi soprattutto sul Nord-Ovest, con qualche fenomeno isolato sui rilievi alpini. Sul Centro Italia prevarrà il sole, nonostante qualche passaggio nuvoloso sulla Toscana. Al Sud nubi sparse interesseranno ancora Sicilia meridionale e Calabria ionica, ma con una probabilità di pioggia generalmente contenuta.

Le temperature continueranno a mantenersi oltre la norma climatologica, confermando la fase particolarmente mite che sta caratterizzando questo avvio di ottobre.

Lo scenario dovrebbe rimanere stabile anche durante il weekend. Al Nord sono attese condizioni prevalentemente soleggiate, fatta eccezione per qualche disturbo pomeridiano lungo l’arco alpino. Centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre al Sud eventuali addensamenti dovrebbero riguardare soprattutto la Sicilia meridionale.

L’Italia dovrebbe quindi rimanere ai margini della grande tempesta diretta verso l’Europa occidentale: mentre sul versante atlantico del continente saranno possibili vento molto forte, piogge e mareggiate, sulla Penisola continueranno a prevalere alta pressione, stabilità e clima insolitamente mite.