Giampiero De Cecco muore a 65 anni: la famiglia dona gli organi

L’imprenditore abruzzese era ricoverato dopo il malore in bicicletta di domenica. Accertata la morte encefalica, i familiari hanno autorizzato la donazione degli organi oggi.

È morto a 65 anni Giampiero De Cecco, all'anagrafe Gabriel Pierre De Cecco, noto imprenditore abruzzese e presidente della Confezioni Mario De Cecco. Nel pomeriggio di martedì 15 settembre, nella Rianimazione dell'ospedale di Chieti, è stata formalmente dichiarata la morte encefalica dopo il grave malore che lo aveva colpito due giorni prima mentre si trovava in bicicletta.

A comunicare l'esito degli accertamenti è stata la Asl Lanciano Vasto Chieti. La commissione medica, composta da un rianimatore, un neurologo e un medico legale, ha concluso il periodo di osservazione previsto dalla normativa, verificando la presenza di tutte le condizioni necessarie per certificare la morte encefalica.

La tragedia aveva avuto inizio domenica 13 settembre a San Giovanni Teatino. De Cecco era in sella alla sua bicicletta quando, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato colpito da un improvviso malore nei pressi della rotatoria di via Pietro Nenni, perdendo il controllo del mezzo e cadendo sull'asfalto.

Le sue condizioni erano apparse immediatamente gravissime. Soccorso dal personale sanitario, l'imprenditore era stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Chieti e successivamente ricoverato in terapia intensiva. Il quadro clinico, nonostante l'assistenza ricevuta, è progressivamente peggiorato fino all'accertamento della morte encefalica.

Nel momento più doloroso, la famiglia ha scelto di rispettare la volontà di De Cecco e ha dato il proprio assenso alla donazione degli organi. È stato quindi avviato il complesso percorso sanitario necessario a valutarne l'idoneità.

Gli organi saranno sottoposti agli accertamenti di specialisti appartenenti a differenti discipline prima di stabilire quali prelievi potranno essere effettuati. Secondo quanto comunicato dalla Asl, le buone condizioni di salute dell'imprenditore precedenti al malore potrebbero rendere possibile una donazione multiorgano.

La notizia della scomparsa è stata confermata anche dalla Confezioni Mario De Cecco, azienda della quale Giampiero De Cecco era presidente e alla cui crescita aveva dedicato una parte importante della propria vita professionale.

In un messaggio di cordoglio, la società ha ricordato il suo contributo allo sviluppo dell'impresa, sottolineandone la visione imprenditoriale, la determinazione e il forte senso di responsabilità. Un percorso accompagnato da un legame altrettanto intenso con l'Abruzzo, con le realtà produttive locali e con il mondo universitario.

De Cecco era infatti una figura conosciuta nel tessuto economico regionale. La sua attività non si era limitata alla guida dell'azienda: nel corso degli anni aveva promosso rapporti con le Università e le imprese del territorio, sostenendo una concezione dell'attività industriale fortemente legata alla comunità locale.

Accanto all'impegno professionale c'era poi una grande passione personale: lo sport e soprattutto il ciclismo. De Cecco era presidente dell'associazione ciclistica Nuvola Gialla e proprio la bicicletta rappresentava una presenza costante nella sua vita.

La Confezioni Mario De Cecco ha ricordato il proprio presidente come un uomo capace di coniugare innovazione, responsabilità, attenzione alle persone e radicamento nel territorio, sottolineando come questi principi continueranno a rappresentare parte della sua eredità all'interno dell'azienda.

La società ha inoltre chiesto il massimo rispetto della privacy della famiglia in queste ore di profondo dolore. Le informazioni relative alla camera ardente e alle esequie saranno comunicate successivamente attraverso i canali ufficiali dell'azienda.

La scomparsa di Giampiero De Cecco lascia così un vuoto nel mondo imprenditoriale e sportivo abruzzese. L'ultimo gesto voluto dalla famiglia, quello della donazione degli organi, apre ora la possibilità che dalla tragedia possano nascere nuove speranze di vita per altre persone.