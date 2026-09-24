Meteo, l’estate non molla: anticiclone dominante, poi cambia tutto a ottobre

Alta pressione protagonista fino alla fine di settembre con sole e temperature sopra media; dai primi giorni di ottobre potrebbero tornare fresco, instabilità e piogge.

L’autunno può attendere. Dopo il rapido passaggio perturbato previsto venerdì sull’Italia, il quadro meteorologico è destinato a cambiare nuovamente nel corso del fine settimana, quando l’anticiclone tornerà a conquistare gran parte della Penisola. Si aprirà così una fase caratterizzata da tempo stabile, molto sole e temperature superiori alle medie stagionali, destinata con buona probabilità ad accompagnarci fino alla conclusione di settembre.

Il miglioramento inizierà già durante il weekend del 26 e 27 settembre. Un promontorio di alta pressione in espansione dall’Europa sudoccidentale raggiungerà il Mediterraneo centrale, riportando condizioni generalmente asciutte dopo il fronte freddo transitato nelle ore precedenti. Soltanto sulla Sicilia potrà persistere qualche residuo episodio di instabilità nella giornata di sabato.

La rimonta anticiclonica diventerà ancora più evidente con l’inizio della prossima settimana. L’alta pressione tenderà infatti ad allungarsi verso nord-est, fino a collegarsi con un’altra struttura anticiclonica presente sulla Russia settentrionale. Ne potrebbe derivare una vasta cintura di alta pressione estesa su almeno due terzi del continente europeo e capace di comprendere pienamente anche l’Italia.

Sul nostro Paese gli effetti saranno piuttosto evidenti: precipitazioni generalmente assenti, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in aumento. Un quadro che, almeno dal punto di vista termico, avrà caratteristiche più vicine alla fine dell’estate che all’inizio dell’autunno.

Le temperature potranno infatti portarsi nuovamente oltre le medie del periodo. Già domenica alcune zone del Nord potrebbero registrare valori fino a 6-8°C superiori alla norma, mentre nei giorni successivi sulle regioni occidentali non vengono esclusi picchi locali prossimi ai 30°C.

La fase stabile dovrebbe accompagnare l’Italia durante gli ultimi giorni di settembre, ma con l’ingresso in ottobre iniziano a comparire segnali di una possibile modifica della circolazione atmosferica.

Secondo la tendenza elaborata da 3B Meteo, dai primissimi giorni di ottobre correnti più fresche e instabili provenienti dall’Europa orientale potrebbero cominciare a muoversi in direzione del Mediterraneo centrale. Se questa configurazione venisse confermata, una parte dell’Italia potrebbe tornare a fare i conti con nuvole, piogge e temperature in diminuzione, con una probabilità inizialmente maggiore per le regioni meridionali.

Lo scenario, tuttavia, non è ancora definito. Le elaborazioni a medio e lungo termine presentano infatti differenze sulla tempistica dell’eventuale cedimento dell’alta pressione. Le proiezioni settimanali analizzate da 3B Meteo mantengono un segnale anticiclonico sull’Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo anche nel periodo 28 settembre-5 ottobre, mentre indicano una possibile maggiore apertura alle correnti perturbate soprattutto nella settimana successiva, tra il 5 e l’11 ottobre.

Anche altre elaborazioni meteorologiche individuano nei primi giorni di ottobre una possibile maggiore dinamicità atmosferica, ma divergono sull’origine e sulla distribuzione delle eventuali precipitazioni: un’ulteriore conferma di quanto la previsione diventi meno affidabile aumentando la distanza temporale.

La tendenza più solida riguarda dunque il finale di settembre: dopo il breve peggioramento di venerdì, l’alta pressione tornerà protagonista, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature decisamente miti. Per capire se ottobre porterà invece la prima vera svolta autunnale sarà necessario attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni.