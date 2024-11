Arriva il maltempo: piogge, neve e venti forti per tutta la settimana!

Un cambiamento radicale nelle condizioni meteo si prepara a coinvolgere l’Italia con piogge, nevicate e venti intensi, dalla prossima settimana, per gran parte del territorio europeo.

La prossima settimana si preannuncia estremamente dinamica per l'Europa e, in particolare, per l'Italia, dove l'arrivo di perturbazioni atlantiche porterà piogge, neve e forti venti. La causa di questo cambiamento climatico è da ricercare nell'influenza di un potente vortice scandinavo, che si estenderà su gran parte del continente, determinando un definitivo smantellamento dell'anticiclone che finora ha protetto la regione.

Lunedì segnerà l'inizio di questa fase instabile. Un fronte atlantico proveniente dal Nord Europa inizierà ad avvicinarsi alle Alpi, spingendo verso il Mediterraneo correnti umide provenienti da ovest. Le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Campania, saranno le prime a sperimentare un aumento delle nuvole e le prime piogge. Sul resto dell'Italia, il tempo rimarrà generalmente stabile, con ampie schiarite, ma non mancheranno le nebbie nelle ore più fredde, soprattutto sulla Val Padana. Un po' di pioggia potrebbe anche cadere sulle coste del medio-alto Adriatico verso sera.

Il martedì porterà un ulteriore cambiamento, con il vortice nordico che abbasserà la sua latitudine. Questo favorirà l'intensificazione delle correnti sudoccidentali, alimentando il maltempo su gran parte delle regioni tirreniche e sulla Sardegna. Le piogge si intensificheranno, mentre nelle zone montuose, specialmente sulle Alpi occidentali, si registreranno le prime nevicate. Le regioni adriatiche e ioniche resteranno in attesa, con condizioni generalmente stabili.

A partire da mercoledì, l'area di bassa pressione che avvolgerà il centro e il nord dell'Europa spingerà il maltempo ulteriormente verso sud. La fase instabile interesserà principalmente le Alpi e le regioni tirreniche, dove sono previste piogge abbondanti, venti forti e nuove nevicate sui rilievi alpini. La situazione per la fine della settimana resta però incerta, poiché è ancora prematuro prevedere se il flusso atlantico continuerà a spingersi verso sud o se, come ipotizzato da alcuni modelli, un possibile rinforzo dell'anticiclone potrebbe riportare il bel tempo sulle regioni mediterranee.

La previsioni meteo per la prossima settimana evidenziano un quadro di grande instabilità, che coinvolgerà quasi tutta l'Europa e l'Italia, con il rischio di un tempo particolarmente freddo, umido e ventoso. Gli appassionati di neve possono già iniziare a prepararsi, poiché le Alpi e altri rilievi montuosi potrebbero registrare accumuli significativi. Non è escluso che altre perturbazioni, già previste a metà settimana, possano rinforzare il maltempo, portando ulteriori disagi a chi si troverà nelle aree più colpite.

In sintesi, un’importante fase di maltempo si prepara a colpire l'Italia e l'Europa, con piogge, nevicate e venti forti che caratterizzeranno gran parte della settimana a partire da lunedì, ma l’evoluzione della situazione rimane ancora incerta per i giorni successivi.