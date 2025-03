Arriva un nuovo vortice: weekend con piogge, temporali e calo termico

Instabilità meteo persisterà a lungo, con pioggia e temporali fino a aprile.

L'instabilità meteo che sta caratterizzando questi giorni non sembra voler cessare a breve. Secondo gli ultimi modelli, l'Italia dovrà fare i conti con un continuo alternarsi di piogge, temporali e un calo delle temperature. Nonostante una breve pausa di stabilità prevista per venerdì, è previsto un ritorno del maltempo già nel fine settimana, con nuove perturbazioni che potrebbero persistere anche nei primi giorni di aprile. Questo periodo di instabilità non è raro in primavera, ma, seppur fastidioso per molti, è essenziale per riequilibrare il bilancio idrico del nostro paese, colpito da carenze d’acqua nei mesi estivi.

Il venerdì offrirà una breve tregua con una giornata relativamente stabile grazie all'allontanamento del minimo di bassa pressione verso i Balcani. Al Centro-Nord, si prevedono ampie schiarite, mentre al Sud persisterà qualche fase di instabilità, in particolare tra l'Adriatico e il basso Tirreno. In queste aree si potranno verificare brevi piovaschi o temporali più diffusi nel pomeriggio. Le temperature rimarranno stabili, ma i venti settentrionali si manterranno forti, creando condizioni di fastidio per la navigazione marittima e per chi si sposta all'aria aperta.

Il sabato, tuttavia, segnerà il ritorno del maltempo con un nuovo impulso di correnti fredde provenienti dal nord Atlantico, che rinvigoriranno la circolazione di bassa pressione. Secondo le previsioni, un nuovo minimo ciclonico si sposterà tra il Tirreno e la Sardegna, portando una nuova ondata di instabilità su tutta la penisola. Le temperature caleranno ulteriormente, e si prevede che i venti ciclonici potrebbero raggiungere intensità tali da causare burrasche e mareggiate sulle coste.

La domenica vedrà il minimo spostarsi verso lo Stretto di Sicilia, dove si concentrerà una fase particolarmente acuta di maltempo. Al Centro-Nord, invece, la situazione risulterà più variabile, con schiarite alternate a rovesci sparsi. Le temperature continueranno a scendere lievemente, e i venti ciclonici rimarranno intensi, soprattutto al Sud. Le previsioni per il weekend sono ancora in fase di analisi, quindi ci potrebbero essere ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

In ogni caso, si raccomanda di seguire gli aggiornamenti meteo per rimanere informati su eventuali cambiamenti delle condizioni climatiche. La primavera, purtroppo, non si è ancora svelata nella sua versione più gradevole, ma è fondamentale ricordare che queste precipitazioni sono cruciali per il compenso idrico del nostro territorio.