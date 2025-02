Assegno Unico: Scopri le Novità di Febbraio 2025 e gli Importi Aggiornati

Pagamenti dell'Assegno Unico di febbraio 2025: date, importi aggiornati e scadenze per l'ISEE.

Date di pagamento di febbraio

L'Assegno Unico Universale per i figli a carico verrà erogato tra il 17 e il 19 febbraio 2025 per le famiglie che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente. Per coloro che hanno presentato una nuova domanda o hanno aggiornato l'ISEE, i pagamenti potrebbero avvenire entro il 28 febbraio 2025, per consentire all'INPS di verificare le modifiche e adeguarsi alle nuove situazioni reddituali.

Aggiornamento dell'ISEE per marzo

Febbraio rappresenta l'ultimo mese in cui verranno utilizzati i parametri ISEE 2024 per determinare l'importo dell'Assegno Unico. A partire da marzo 2025, sarà necessario presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per aggiornare l'ISEE al 2025. In assenza di tale aggiornamento, l'INPS erogherà l'importo minimo previsto dalla normativa. Se la nuova DSU viene presentata entro il 30 giugno 2025, gli importi già erogati verranno adeguati retroattivamente a partire da marzo, con la corresponsione dei relativi arretrati.

Come presentare la nuova DSU

È possibile compilare la DSU precompilata attraverso il servizio online "Portale unico ISEE". Il dichiarante è responsabile, anche penalmente, di quanto dichiarato. Nella DSU, il nucleo familiare è quello alla data di presentazione; i redditi si riferiscono al secondo anno solare precedente; il patrimonio è quello posseduto al 31 dicembre del secondo anno precedente. Per acquisire la DSU precompilata, è necessario compilare i modelli base, richiedere il precaricamento dei dati dell'ultima DSU presente nel sistema informativo dell'ISEE e sottoscrivere quanto autodichiarato. Tutti i componenti maggiorenni del nucleo devono autorizzare la precompilazione accedendo al sistema con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS).

Importi aggiornati per il 2025

L'INPS ha ufficializzato gli importi dell'Assegno Unico per il 2025, con un adeguamento dello 0,8% in base all'inflazione. Gli importi variano in base all'ISEE del nucleo familiare e al numero di figli a carico. Ad esempio, per un ISEE fino a 17.227,33 euro, l'importo massimo per figlio è di 189,2 euro, mentre per un ISEE superiore a 45.939,56 euro, l'importo minimo è di 57,5 euro. Sono previste maggiorazioni per specifiche situazioni, come figli con disabilità, madri di età inferiore a 21 anni e nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Ad esempio, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, l'importo dell'Assegno Unico è incrementato del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Per le famiglie con almeno tre figli e un ISEE pari o inferiore a 45.939,56 euro, l'importo dell'Assegno Unico per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni è aumentato del 50%. Inoltre, per i nuclei con almeno quattro figli a carico, è prevista una maggiorazione forfettaria di 150 euro.

Conclusione

Per continuare a beneficiare dell'Assegno Unico con gli importi spettanti, è fondamentale aggiornare l'ISEE entro il 28 febbraio 2025. In caso contrario, a partire da marzo, verrà erogato l'importo minimo previsto. Si consiglia di consultare il sito ufficiale dell'INPS o rivolgersi a un CAF per assistenza nella compilazione della DSU e per ulteriori informazioni sulle maggiorazioni disponibili.