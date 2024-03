Assemblee Sindacali in Arrivo alla Magneti Marelli: Preoccupazione per il Futuro dello Stabilimento

La prossima settimana prenderanno il via le assemblee sindacali presso lo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona. Le organizzazioni sindacali, dopo aver partecipato al tavolo aziendale in cui è stato presentato il piano industriale, stanno organizzando gli incontri con i lavoratori, considerando il crescente clima di preoccupazione riguardo al futuro della fabbrica peligna.

Attualmente, la principale fonte di commesse per lo stabilimento proviene da Stellantis per il modello Ducato fino al 2028. Tuttavia, alcune lavorazioni si avvicinano alla scadenza e Marelli non è riuscita a vincere la gara per la piattaforma large di Stellantis, spingendo così la direzione aziendale a impegnarsi nella ricerca di nuove opportunità di lavoro.

Secondo quanto comunicato dai sindacati, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali potrebbe essere ripreso a giugno, a causa di un lieve calo nei volumi delle previsioni di budget, sebbene queste cifre debbano essere ancora verificate. Le organizzazioni sindacali nazionali, tra cui Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Uglm, hanno espresso preoccupazione per la situazione dello stabilimento di Sulmona, ritenendola una delle più critiche.

Resta in sospeso la questione degli eventuali esuberi. Sebbene siano previsti 100 esuberi entro il 2024, l'azienda assicura che nessun lavoratore perderà il posto di lavoro.