Assistenza domiciliare INPS 2025: ecco come ottenere i contributi disponibili

L'INPS ha recentemente lanciato il bando "Home Care Premium 2025", un'iniziativa triennale (2025-2028) che offre sostegno economico per l'assistenza domiciliare a dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali, ai loro coniugi e ai parenti di primo grado non autosufficienti, inclusi i minori. Questo programma mira a rimborsare le spese sostenute per l'assunzione di un assistente domiciliare, fornendo un aiuto alle famiglie in base al grado di disabilità, alle condizioni economiche e al bisogno socio-assistenziale del beneficiario.​

Le domande per accedere al contributo devono essere presentate esclusivamente online dalle ore 12:00 del 1° aprile alle ore 12:00 del 30 aprile 2025. È fondamentale rispettare questa finestra temporale per poter essere inseriti in graduatoria.​

Per facilitare la presentazione delle domande, il Patronato Inca CGIL Pescara e l'Ufficio per le Politiche sulla Disabilità della CGIL Abruzzo Molise offrono assistenza completa nella consulenza e nell'invio telematico delle richieste. Per ricevere supporto, è consigliabile fissare un appuntamento chiamando lo 085 45431 o il 335 309534, oppure inviando una mail a pescara@inca.it.​

L'importo erogato dall'INPS varia in base a tre criteri principali:​

Grado di disabilità del beneficiario;

Reddito familiare , determinato attraverso l' ISEE ;

Bisogno socio-assistenziale accertato.

Questo programma rappresenta un'opportunità significativa per le famiglie che necessitano di supporto nell'assistenza ai propri cari non autosufficienti, garantendo un sostegno economico commisurato alle specifiche esigenze e condizioni.