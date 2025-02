Assunzioni Colf e Badanti: Oggi il Click Day Decisivo!

Il 7 febbraio 2025, alle ore 9, scatta il click day per l'assunzione di lavoratori extracomunitari nel settore domestico. Le domande precaricate sul portale del Ministero dell'Interno sono circa 45.000, a fronte di soli 9.500 posti disponibili, rendendo probabile l'esaurimento delle quote in pochi minuti, come già avvenuto il 5 febbraio per i lavoratori non stagionali.

Opportunità per Over 80 e Disabili

Oltre alle quote ordinarie, esiste una finestra aggiuntiva di 10.000 posti destinata alle famiglie che necessitano di assistenza per anziani over 80 o persone non autosufficienti. Le richieste per questi flussi possono essere presentate a partire dall'8 febbraio 2025.

Nuove Retribuzioni per il 2025

Dal 1° gennaio 2025, le retribuzioni minime per colf, badanti e baby sitter hanno subito un incremento dello 0,96% rispetto all'anno precedente. Ad esempio:

Baby sitter : da 7,03 a 7,10 euro all'ora.

: da 7,03 a all'ora. Colf livello B : da 6,62 a 6,68 euro all'ora.

: da 6,62 a all'ora. Badanti conviventi con persona non autosufficiente: stipendio minimo orario aumentato a 10,82 euro.

Contributi INPS Aggiornati

L'INPS, con la circolare n. 29 del 30 gennaio 2025, ha comunicato i nuovi importi dei contributi dovuti per l'anno 2025 per i lavoratori domestici. L'ISTAT ha registrato una variazione dello 0,8% nell'indice dei prezzi al consumo, influenzando le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi.

Prossimi Appuntamenti

Dopo il click day odierno, il prossimo appuntamento è fissato per il 12 febbraio 2025, dedicato alle assunzioni di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Per ulteriori dettagli e per presentare le domande, è possibile consultare il Portale ALI del Ministero dell'Interno.