Asteroide 2024 YR4: rischio d'impatto con la Terra ridotto del 50%

Le recenti osservazioni astronomiche hanno dimezzato la probabilità di collisione dell'asteroide 2024 YR4 con la Terra nel dicembre 2032, passando dal 3,1% all'1,5%.

Le ultime analisi dell'asteroide 2024 YR4 hanno portato a una significativa riduzione del rischio di impatto con il nostro pianeta. Secondo l'ultimo bollettino della NASA, la probabilità di collisione il 22 dicembre 2032 è scesa dal 3,1% all'1,5%, mentre l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha aggiornato le sue stime dal 2,8% all'1,4%.

Questo cambiamento è attribuito a nuove osservazioni effettuate con il Very Large Telescope (VLT), che hanno permesso misurazioni più precise dell'orbita dell'asteroide, riducendo l'incertezza iniziale. Le osservazioni sono state facilitate dall'assenza della luce lunare, che ha migliorato la qualità dei dati raccolti.

L'asteroide 2024 YR4, scoperto nel dicembre 2024, ha un diametro stimato tra 50 e 90 metri. Inizialmente, le probabilità di impatto erano considerate preoccupanti, ma con l'aumento delle informazioni disponibili, gli scienziati sono stati in grado di affinare le loro previsioni. Ulteriori osservazioni, comprese quelle pianificate con il Telescopio Spaziale James Webb, continueranno fino a maggio per migliorare ulteriormente la precisione delle stime orbitali.

Nonostante la riduzione del rischio per la Terra, gli esperti stanno anche valutando la possibilità di un impatto con la Luna, sebbene la probabilità sia attualmente molto bassa, stimata intorno allo 0,8%. Le agenzie spaziali internazionali, tra cui la NASA e l'ESA, stanno collaborando per monitorare attentamente la situazione e sviluppare eventuali strategie di mitigazione nel caso in cui le stime future indichino un aumento del rischio.

Questo caso evidenzia l'importanza della sorveglianza continua degli oggetti vicini alla Terra e della collaborazione internazionale nella valutazione e gestione delle potenziali minacce cosmiche.