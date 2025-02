Attacco Hacker in Italia: Colpiti Trasporti e Banche, Ecco Cosa Sta Succedendo

Un'ondata di attacchi informatici filorussi ha preso di mira siti italiani, tra cui quelli di banche e aeroporti, in risposta a recenti dichiarazioni del Presidente Mattarella.

Nella giornata odierna, l'Italia è stata bersaglio di un significativo attacco informatico da parte del collettivo filorusso NoName057(16). Tra gli obiettivi principali figurano istituti bancari come Intesa Sanpaolo e infrastrutture cruciali come gli aeroporti di Milano. Questa offensiva sembra essere una reazione diretta alle recenti affermazioni del Presidente Sergio Mattarella, che ha paragonato la Russia al Terzo Reich, suscitando una forte reazione da parte del Cremlino.

Il gruppo NoName057(16) ha rivendicato gli attacchi attraverso il proprio canale Telegram, definendo il Presidente Mattarella "russofobo" e giustificando le loro azioni come risposta alle sue dichiarazioni. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è immediatamente intervenuta, avviando misure di supporto e mitigazione per contenere l'impatto degli attacchi e ripristinare la funzionalità dei servizi colpiti.

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescenti tensioni tra Italia e Russia, con attacchi informatici che diventano strumenti di pressione politica. Le autorità italiane stanno monitorando attentamente la situazione, collaborando con enti e aziende per rafforzare le difese cibernetiche e prevenire ulteriori intrusioni.

È fondamentale che cittadini e imprese mantengano elevati standard di sicurezza informatica, aggiornando regolarmente i propri sistemi e adottando misure preventive per proteggersi da potenziali minacce. La collaborazione tra settore pubblico e privato risulta essenziale per fronteggiare efficacemente queste sfide e garantire la resilienza delle infrastrutture nazionali.