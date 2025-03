Attenzione: chiusura notturna rampa A14, disagi per i viaggiatori

La rampa di collegamento tra l'autostrada A14 e l'A25 sarà chiusa dalle 22:00 del 5 marzo alle 6:00 del 6 marzo per ispezioni alla galleria Villanova; previsti percorsi alternativi per i veicoli diretti a Roma, L'Aquila e Teramo.

La concessionaria Strada dei Parchi ha annunciato la chiusura notturna della rampa di collegamento tra l'autostrada A14 e l'A25, in direzione Roma, L'Aquila e Teramo. La chiusura sarà in vigore dalle 22:00 del 5 marzo alle 6:00 del 6 marzo, per consentire attività di ispezione nella galleria Villanova sull'A14.

Durante questo intervallo, i veicoli provenienti da Ancona e diretti verso Roma, L'Aquila o Teramo dovranno seguire percorsi alternativi. Le opzioni includono l'uscita all'interconnessione A14/A25 in direzione Pescara e il successivo ingresso sull'A25 in direzione Chieti/Roma.

La concessionaria invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare con anticipo i propri spostamenti, considerando possibili ritardi dovuti ai percorsi alternativi. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale, è consigliabile consultare i canali ufficiali della concessionaria e i bollettini sul traffico.

Questa chiusura rientra nelle attività di manutenzione e sicurezza delle infrastrutture autostradali, fondamentali per garantire la tutela degli utenti e l'efficienza della rete viaria. Gli automobilisti sono invitati a collaborare rispettando le indicazioni fornite e adottando comportamenti prudenti durante la guida.