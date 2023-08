Attenzione in Piscina, tutte le precauzioni anche per i più piccoli

Con l'arrivo dell'estate e le giornate calde, le piscine diventano il rifugio ideale per rinfrescarsi e divertirsi. Ma per proteggere la salute degli occhi, gli oculisti lanciano un importante avvertimento: evitare l'uso di lenti a contatto quando ci si immerge e sottolineano l'importanza di non aprire gli occhi sott'acqua per lunghi periodi.

Il cloro utilizzato per disinfettare le piscine, sebbene efficace come agente igienizzante, può danneggiare le cellule esterne che proteggono la cornea degli occhi. Secondo la dottoressa Muriel Schornack della Mayo Clinic, immergere gli occhi nell'acqua clorata può provocare irritazioni, sensibilità alla luce e offuscamento della vista. Gli occhiali da nuoto, anche disponibili con prescrizione graduata, sono invece una scelta più sicura e protettiva per gli occhi durante il nuoto.

Il professor Teresio Avitabile, presidente della Siso (Società Italiana di Strabologia e Oftalmologia Pediatrica), mette in guardia dai rischi legati all'uso di lenti a contatto in piscina. L'acqua dolce della piscina può ospitare il protozoo Acanthamoeba, che può causare gravi danni agli occhi, soprattutto se le lenti a contatto hanno creato una piccola abrasione sulla cornea. L'infezione da Acanthamoeba è difficile da trattare e, in alcuni casi estremi, può portare alla perdita permanente della vista o richiedere il trapianto di cornea.

Il professor Vincenzo Sarnicola, membro del consiglio direttivo Siso, sottolinea l'importanza di rivolgersi prontamente a un oculista in caso di problemi oculari che persistono dopo il nuoto in piscina con lenti a contatto. Una diagnosi tempestiva può essere fondamentale per avviare una terapia efficace e minimizzare i rischi di danni permanenti.

L'estate è il momento ideale per godersi i bagni in piscina, ma è fondamentale proteggere i nostri occhi. Seguendo i consigli degli esperti, con l'uso degli occhialini da nuoto e evitando le lenti a contatto in acqua, possiamo assicurarci di mantenere la salute visiva e goderci in sicurezza il divertimento estivo.