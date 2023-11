Attivato il Parental Control Automatico sulle Sim dei Minorenni

In una mossa volta a proteggere i minori dai pericoli online, entra in vigore da oggi il parental control automatico sulle sim degli smartphone intestate agli under 18. Tale iniziativa è il risultato di una delibera dell'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), approvata a gennaio, che mira a proteggere i giovani dai rischi associati alla navigazione online.

La misura coinvolge migliaia di giovani sempre più piccoli, considerando che il 78,3% dei bambini italiani tra gli 11 e i 13 anni utilizza quotidianamente internet, prevalentemente attraverso smartphone. L'età in cui i bambini iniziano a possedere o utilizzare uno smartphone è in costante diminuzione, con il 30,2% dei bambini tra i 6 e i 10 anni che utilizzano il cellulare tra il 2021 e il 2022.

Il parental control verrà fornito automaticamente e gratuitamente dai gestori telefonici, all'interno delle offerte destinate ai minori. Saranno gli operatori a comunicare le categorie di contenuti che verranno bloccate e le tecniche utilizzate per farlo.

L'Agcom ha ritenuto essenziale bloccare contenuti dannosi, compresi siti pornografici, quelli legati al gioco d'azzardo e scommesse, la vendita di armi, nonché quelli che promuovono la violenza, lesioni autoinflitte e il suicidio.

Saranno inoltre bloccati siti che mostrano violenza efferata o promuovono odio, intolleranza e discriminazione verso individui o gruppi. I siti ritenuti pericolosi per la salute, che promuovono anoressia, bulimia, l'uso di sostanze stupefacenti, alcol e tabacco saranno inaccessibili. I bambini non potranno accedere ai siti che forniscono strumenti per muoversi online in modo anonimo, né a pagine di sette o maghi che offrono incantesimi e poteri magici.

È importante sottolineare che i servizi di parental control possono essere attivati anche sulle schede dei maggiorenni, ma solo questi ultimi potranno disattivarli e riattivarli utilizzando le credenziali di sicurezza.