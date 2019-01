Attivazione dell’emergenza lieve piani neve e gelo di RFI. I servizi TUA/Sangritana che verranno rid

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha attivato, per la giornata di domani, giovedì 3 gennaio 2019, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania che prevedono una riduzione dei servizi ferroviari.



Alcuni servizi ferroviari TUA/Sangritana, pertanto, non potranno circolare regolarmente per via del piano neve e gelo disposto da RFI.



I treni TUA/Sangritana che non verranno effettuati nella giornata di giovedì 3 gennaio 2019 sono i seguenti:



NUMERO TRENO PARTENZA ORA ARRIVO ORA

23903 PESCARA C.LE 06:41 TERMOLI 07:56

23907 TERAMO 07:47 LANCIANO 09:41

23913 PESCARA C.LE 10:15 SULMONA 11:22

23917 TERAMO 14:17 PESCARA C.LE 15:30

23927 S.BENEDETTO D.T. 16:35 LANCIANO 18:03





23902 LANCIANO 05:39 TERAMO 07:37

23904 S.VITO LANCIANO 06:25 PESCARA C.LE 06:55

23910 TERMOLI 08:40 PESCARA C.LE 09:55

23914 SULMONA 11:30 PESCARA C.LE 12:39

23918 PESCARA C.LE 12:45 TERAMO 14:04

23926 PESCARA C.LE 15:32 S.BENEDETTO D.T. 16:24





Tua Spa ricorda ai propri utenti i canali sui quali è possibile informarsi sui servizi: sito internet www.tuabruzzo.it, sui social sulla pagina Facebook Tua Spa Società unica abruzzese di trasporto o su Twitter all’account @tua_spa, oltre al numero verde 800 762 622 attivo nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 20:00.​