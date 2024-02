Aula Gremita per Consiglio Straordinario sulla Sanità all'Aquila

Una folla numerosa ha affollato l'aula del Consiglio comunale all'Aquila per una seduta straordinaria dedicata alla sanità, alla quale ha partecipato anche il manager della Asl 1, Fernando Romano. Numerosi cittadini hanno preso parte all'incontro, che si è svolto nell'ambito della mobilitazione per difendere i Nuclei di Cure Primarie, evidenziata dall'occupazione della sede della Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila lo scorso fine settimana.

Durante il pomeriggio si sono susseguiti interventi di esponenti della maggioranza e dell'opposizione, nonché di rappresentanti del personale medico e dei comitati a difesa dei Nuclei di Cure Primarie, come Antonio Di Giandomenico. Marisa D'Andrea, segretario provinciale dei medici e pediatri, e Enrico Perilli, presidente regionale dell'Ordine dei Psicologi, hanno illustrato le difficoltà nel settore sanitario. Successivamente, sono intervenuti le forze sindacali e i consiglieri comunali Americo Di Benedetto, Pierpaolo Pietrucci e Giorgio Fedele. Presente anche il presidente vicario del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, in qualità di presidente dell'assise civica.

Il manager della Asl 1, Fernando Romano, ha ribadito che il turn over dei medici è regolato dal Sisac, l'organismo che stabilisce contratti e regole. Ha inoltre evidenziato che fino alla firma del nuovo accordo regionale non si potranno effettuare nuovi subentri che non rispettino le norme contrattuali. Romano ha sottolineato che attualmente il 45% dei medici nei Nuclei di Cure Primarie operano nell'Aquila, e che le altre province devono ancora aumentare il numero di medici per raggiungere la stessa percentuale. Ha inoltre menzionato l'imminente accordo integrativo regionale che prevede l'aggregazione di tutti i medici di famiglia in Unità Complesse di Cure Primarie.