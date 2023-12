Aumento Busta Paga per le Mamme Lavoratrici nel 2024: Dettagli sul Bonus del Governo

A partire da gennaio 2024, le mamme lavoratrici vedranno un incremento nelle loro buste paga grazie a un nuovo bonus governativo pensato per supportare le esigenze delle famiglie con due o più bambini. Questa misura prevede un totale esonero dal versamento dei contributi sociali per le lavoratrici con contratti a tempo indeterminato e due o più figli, indipendentemente dal livello salariale, escludendo il lavoro domestico. L'incentivo raggiunge un massimo di 3.000 euro lordi ed è valido nel triennio 2024-2026.

L'Ufficio parlamentare di bilancio ha chiarito che gli sgravi contributivi non si tradurranno completamente in un aumento del reddito disponibile. Il beneficio netto crescerà gradualmente fino a circa 1.700 euro, toccando un massimo nei pressi di una retribuzione lorda di 27.500 euro, una cifra che rimarrà costante per le retribuzioni più alte. In sintesi, il governo mira a sostenere la classe media.

Il contributo è destinato alle madri con tre o più figli, di cui almeno uno minorenne, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Nel solo 2024, è esteso anche alle madri con due o più figli, di cui almeno uno sotto i dieci anni. Queste donne saranno esentate al 100% dalla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti fino al diciottesimo anno di età del figlio più giovane.

Circa 800.000 madri saranno beneficiarie di questa misura. La maggioranza, pari a 600.000, ha due figli e godrà dell'esonero solo nel 2024. Le restanti 200.000 madri con tre o più figli potranno usufruire dell'incentivo fino alla fine del 2026.